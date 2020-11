Wirt schimpft über Corona-Leugner: Aushang löst heftige Diskussionen aus

Anzeige

Wolfsburg. Ein Wirt aus dem niedersächsischen Wolfsburg wendet sich in einem Aushang an Corona-Leugner, die seiner Meinung nach den neuerlichen Teil-Lockdown und damit die Schließung der Resaurants mit zu verantworten hätten. In sozialen Medien entbrennt daraufhin eine heftige Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern der Corona-Maßnahmen, wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet. Für den Gastronomen bleibt das nicht folgenlos.

In seinem Aushang wendet sich Norbert Steinweh vom Vorsfelder Hof an „Corona-Ignoranten“, „Maskenmuffel“, „immer noch Partygänger“ und „Corona-Demonstranten“: „Wir müssen wieder zu machen. Vielen Dank euch allen“, schreibt er. „Allen anderen, also über 90 Prozent der Bürger“, wünscht Steinweh: „Bleiben Sie gesund, wir sehen uns bald wieder.“

„Ich stehe zu meinen Worten“

Im Internet habe der Zettel unter anderem bei Facebook heftige Diskussionen ausgelöst, berichtet die WAZ: „Ich werde keine Gastronomie unterstützen, die hetzt und gegen freie Meinungsäußerung ist“, schreibe eine Nutzerin. „Steht auf gegen die Maßnahmen und gebt die Schuld nicht den Bürgern“, soll sich ein anderer Nutzer äußern. Es gebe allerdings auch unterstützende Nachrichten: „Endlich jemand, der es auf den Punkt bringt.“

Steinweh verteidigt gegenüber der WAZ den Aushang: „Ich habe einfach meine Meinung mal kundgetan. Es muss doch möglich sein, dass wir alle ein bisschen kürzer treten.“ Ihn, wie viele andere Gastronomen, treffe der erneute Lockdown in der Vorweihnachtszeit besonders schwer.

Was den Restaurantbesitzer besonders ärgert, seien aber nicht die negativen Kommentare: Es habe in der Folge zahlreiche negative Bewertungen bei Google gegeben, die frei erfunden seien. Den Zettel wolle er trotzdem hängen lassen: „Ich stehe zu meinen Worten.“