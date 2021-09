Wird die 30-Grad-Marke zum Wochenstart noch einmal geknackt?

Anzeige

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen in Deutschland. Im Stuttgarter Raum können bis zu 29 Grad erreicht werden. Doch der Spätsommer hält nicht lang an: Bereits Dienstagabend ziehen erste Gewitter auf.

Hoch „Isgrad“ bringt warme Luft

„Unter Einfluss von Hoch ‚Isgrad‘ wird Dienstag der wärmste Tag der Woche“, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt vom „WetterKontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Warme Luft aus Richtung Mittelmeer sorge für Temperaturen, „die im Süden weit über die 25-Grad-Grenze hinaus reichen“. In der Mitte und im Osten des Landes könne es ebenfalls knapp über 25 Grad werden. „Im Südwesten und im Stuttgarter Raum könnten die Temperaturen sogar durchaus bis nahe an die 30 Grad heranreichen“, so Schmidt. Allerdings nähere sich von Westen her bereits gegen Nachmittag und Abend Tief „Roland“ an, „das Schauer und Gewitter bringt“. Örtlich könne es teilweise auch zu Starkregen kommen, jedoch nicht in extremen Maße, sagt Schmidt.

Flächendeckend Gewitter am Mittwoch

In der Nacht zu Mittwoch weitet sich das Tiefdruckgebiet allerdings bereits Richtung Osten aus, weshalb es am Mittwoch flächendeckend in ganz Deutschland zu örtlichen Gewittern und Schauern kommen kann. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 18 und 24 Grad. Der Süden und die Mitte des Landes bleiben mit 25 Grad jedoch verhältnismäßig warm, weshalb es hier auch teilweise recht schwül werden kann.

Gegen Ende der Woche und am Wochenende könne es zwischenzeitlich „Schauer und Gewitter geben, insgesamt wird es aber recht freundlich“, erklärt Meteorologe Schmidt. „Die Temperaturen werden zwischen 20 und 25 Grad liegen“.