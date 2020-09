Wirbelsturm “Nana” erreicht Hurrikanstärke und bewegt sich auf Belize zu

Anzeige

Anzeige

Punta Gorda. In der Karibik hat sich ein neuer Hurrikan gebildet. "Nana" bewegte sich am Mittwoch vor der Küste des zentralamerikanischen Honduras in Richtung Westen in Richtung Belize. Tausende Menschen dort deckten sich mit Lebensmitteln, Wasser und Baumaterial ein.

In Supermärkten bildeten sich lange Schlangen, Regale in Baumärkten waren nahezu leer. Viele Küstenbewohner wollten versuchen, Fenster und Türen vor dem Wirbelsturm zu schützen. Es wurde erwartet, dass "Nana" am frühen Donnerstagmorgen auf Land trifft.

Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde

Laut dem US-Hurrikanzentrum NHC befand sich der Sturm um 22 Uhr Ortszeit etwa 95 Kilometer südöstlich von Belize-Stadt. Er brachte Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde und bewegte sich mit 26 Kilometern pro Stunde vorwärts.

Belize rief für die Küste eine Hurrikanwarnung aus. Am Abend hingen dunkle Wolken über dem Horizont. Es wurde mit heftigem Regen in Belize, Nordhonduras und in Guatemala gerechnet.