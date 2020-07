“Wir suchen einen Bergdoktor” - Schweizer Bergdorf will mit Video Bewerber anlocken

Anzeige

Anzeige

Genf. Mit einem herzigen Video voller netter Menschen, mit Kühen, atemberaubenden Landschaften und Sonnenuntergängen sucht ein Schweizer Bergdorf einen neuen Arzt. Mit ihrer Aktion hoffen die Einwohner auf Bewerbungen von Medizinern. Viele der rund 400 Einwohner von Bettmeralp halten Schilder in die Kamera: "Wir suchen einen Bergdoktor", steht darauf, in Anlehnung an die Fernsehserie.

Die Praxis in dem Ort im Kanton Wallis auf etwa 2000 Metern Höhe ist verwaist seit der letzte Arzt im April in den Ruhestand ging. Das Dorf nahe dem Aletschgletscher ist autofrei und über eine Luftseilbahn zu erreichen. Im Winter kommen viele Ski-, im Sommer Wandergäste. Die Einwohner teilen das Video nun auf Facebook und anderen sozialen Medien und hoffen auf die Mithilfe ihrer Besucher. Das Video hat extra Untertitel auf Hochdeutsch, sollten Interessentinnen oder Interessenten das Schweizerdeutsch des Erzählers nicht verstehen.