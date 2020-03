“Wir bleiben für euch da”: Netz feiert Botschaft einer Wiener Krankenschwester

Anzeige

Anzeige

Wien. Auf der ganzen Welt kümmern sich das Krankenhausmitarbeiter um die Gesundheit der Corona-Infizierten. Zwei Krankenschwestern eines Wiener Krankenhauses wenden sich nun in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit, wie die “Kronen”-Zeitung berichtete. Auf ein Blatt Papier haben sie geschrieben: “Wir bleiben für euch da!!! Bleibt ihr bitte für uns daheim!!”

Der Beitrag gefällt mehr als 1.500 Facebook-Nutzern und wurde fast 6.000 Mal geteilt. In den Kommentaren bedanken sich viele Menschen bei den Krankenschwestern. Ein User schreibt beispielsweise: “Ihr seid unbezahlbar ... Herzlichen Dank! Bleibt bitte gesund." Ein anderer Nutzer kommentiert: “Danke für Euren Einsatz!”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Gegenüber der “Kronen-Zeitung" äußerte sich die Krankenschwester Jenifer Damith zu ihrer Online-Aktion: „Das war eine kleine spontane Idee und ich bin überwältigt.” Auch viele andere Gesundheitskräfte sind Damiths Idee gefolgt und haben ähnliche Fotos auf Facebook gepostet.

Anzeige

Gegenüber der “Kronen-Zeitung” sagte Damith weiter: „Haltet euch an die empfohlenen Maßnahmen! Wenn nicht, müssen wir in Zukunft vielleicht Tag und Nacht durcharbeiten, um den erkrankten Menschen zu helfen, und das nonstop. Denn auch wir sind nur Menschen und können uns anstecken. Wir sind an vorderster Front und kämpfen gegen das Virus - bitte unterstützt uns dabei!“ Damit appelliert die Krankenschwester an die Gesellschaft, die zu Hause bleiben muss, um die Infektionsrate so niedrig wie möglich zu halten.

RND/am