„Spiegelglatt“ - Winterwetter sorgt für Unfälle und Verletzte

Anzeige

Anzeige

Straubing/Hartenstein. Bei winterlichen Verhältnissen sind in Deutschland viele Autofahrer ins Rutschen geraten. In Bayern wurden in der Nacht zum Samstag drei Menschen bei Verkehrsunfällen nahe Straubing verletzt. Ursache dafür war nach Angaben eines Polizeisprechers das Wetter: „Es ist spiegelglatt bei uns, teilweise hängen die Lkws.“ Ebenfalls in Bayern rutschte ein Lastwagen von der Autobahn 9 in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In Sachsen wurden vier Menschen bei einem Unfall auf der A72 verletzt. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur kollidierte ein Sattelzug am Freitagnachmittag mit dem beladenen Transportanhänger eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Das Gespann wurde bei der Kollision quer auf die rechte Spur geschleudert, wodurch der Hänger abriss und in das Heck des Autos krachte. Der Lkw prallte nach dem Zusammenstoß in die Mittelschutzplanke der Autobahn und rammte drei weitere Fahrzeuge.

Anzeige

Bei einem Frontalzusammenstoß unweit davon wurden drei Menschen verletzt - zwei von ihnen schwer. Ein 24-Jähriger war in Hartenstein-Thierfeld (Landkreis Zwickau) mit seinem Wagen aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.