Wintereinbruch in der Wüste: Dünen in Saudi-Arabien von Schnee bedeckt

Anzeige

Anzeige

Ein seltenes Naturschauspiel in Saudi-Arabien sorgt für beeindruckende Bilder: In den Regionen rund um die Städte Tabuk und Medina im Nordwesten des Landes ist am Mittwoch erneut Schnee und Hagel gefallen und hat die Sanddünen in eine dünne, weiße Hülle getaucht.

Medienberichten zufolge war die Temperatur über Nacht drastisch gefallen, die Schneefallgrenze sank auf rund 400 Meter. Das unerwartet winterliche Wetter führte demzufolge zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen, teils blieben auch Corona-Impfstellen geschlossen.

Video Nach Hagelsturm: Schnee in der Wüste Saudi-Arabiens 1:39 min Drohnenaufnahmen zeigen schneebedeckte Sanddünen in der Wüste Saudi-Arabiens. © Reuters

Anzeige

Anderen bereitete der Wintereinbruch große Freude: Viele Touristen seien auf den Berg Dschabal al-Lauz nahe der jordanischen Grenze gereist, der komplett in Schnee gehüllt war.

Bereits zum Jahreswechsel hatten Videos aus der Region Tabuk in sozialen Medien für Begeisterung gesorgt. Eine vielfach geteilte Aufnahme zeigte einen Mann, der mit seiner Hand eine wenige Millimeter dicke Sandschicht durchbricht – darunter befindet sich Schnee. Ein anderer Clip zeigt Dromedare, die durch den Schnee stapfen. Das letzte Mal hatte es zuvor 2018 in der Region geschneit.