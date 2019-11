Wintereinbruch: Heftige Schneefälle in Südtirol - Straßen blockiert

Anzeige

Rom. In den italienischen Alpen haben heftige Schneefälle für schwere Verkehrsstörungen gesorgt. In Südtirol habe es in der Nacht auf Mittwoch 40 bis 50 Zentimeter geschneit, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Zahlreiche Straßen und die Eisenbahnlinie im Pustertal seien von umgestürzten Bäumen blockiert worden. Neben dem Pustertal seien das Eggental und das Grödner Tal am stärksten betroffen. In Bozen wurden Keller unter Wasser gesetzt.

Viele Einsätze auch in Österreich

Mehrere Alpenpässe wurden zusätzlich zu den im Winter ohnehin gesperrten Pässen gesperrt. Auf der Brennerautobahn bildeten sich zwischen Brixen und dem Brenner längere Lastwagenstaus.

Auch im benachbarten Österreich hatten Einsätzkräfte einiges zu tun. Umgeknickte Bäume mussten von Straßen befreit werden, auf den Autobahnen blieben Autos liegen. Vor allem im Süden Salzburgs, in Oberkärnten und Osttirol kam es zu massiven Behinderungen, schreibt der "Kurier". Zum Teil waren Tausende Haushalte ohne Strom.

