Winterbergs Bürgermeister zu Einschränkung von Bewegungsfreiheit: „Werden es nicht kontrollieren können“

Winterberg. Wintersportgebiete wie Winterberg im Sauerland wurden am vergangenen Wochenende von Tagestouristen überrannt. Empfehlungen, den Regionen fernzubleiben, blieben wirkungslos. Deshalb haben einige Orte wie Winterberg sich nun komplett abgeriegelt. Ein Gespräch darüber mit dem Bürgermeister von Winterberg, Michael Beckmann:

Herr Beckmann, es gab zuletzt einen riesigen Ansturm von Tagestouristen auf Winterberg. Waren das mehr Menschen als in den Jahren vor der Pandemie?

Das waren tatsächlich viel mehr Menschen als vor der Pandemie. Sowas haben wir in dieser Form noch nicht erlebt. Wir sind ein Wintersportort und haben eine Infrastruktur, die auf große Besucherströme ausgerichtet ist. Aber es waren viel mehr Menschen als sonst, der Besucherstrom riss bis in die Nachmittagsstunden nicht ab und wir sind in einem Notbetrieb, vieles ist gar nicht geöffnet. Insofern hat uns das völlig überlastet.

Dabei waren Skilifte und Gastronomie von Anfang an geschlossen. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem so viele Menschen nach Winterberg geströmt sind?

Es gibt sicherlich die unterschiedlichsten Ursachen dafür. Zum einen hatten wir das erste Mal seit Jahren wieder Schnee über Weihnachten und in den Ferien. Viele Reisemöglichkeiten sind aktuell nicht vorhanden: Es geht kein Flieger nach Mallorca oder auf die Kanaren, man kann nicht nach Österreich fahren. Ich glaube diese Mischung aus Lockdown, Ferienzeit, eingeschränkten Reisemöglichkeiten und Schnee hat dazu geführt, dass nicht nur Winterberg überlaufen war, sondern alle deutschen Schneegebirge.

Video RND-Videoschalte: Bürgermeister Michael Beckmann: "Sowas haben wir in Winterberg noch nicht erlebt" 5:12 min Winterberg wurde von Tagestouristen überrannt und mittlerweile abgeriegelt. Der Bürgermeister der Stadt, Michael Beckmann, über die aktuelle Situation. © RND

Wie hat sich das gezeigt? Die Rede war nicht nur von Menschenmassen und Staus, sondern auch von viel Müll, der hinterlassen wurde.

Ja, das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Wir sind in einem Notbetrieb. Das wussten die Menschen anscheinend. Deswegen haben sie sich auch alles mitgebracht, was man für einen Tag im Schnee braucht. Es ging ja nicht nur um Pisten, es waren auch fast alle Wiesen in Winterberg und drumherum belegt. Und vieles ist eben nicht wieder mit nach Hause genommen worden und einfach auf den Parkflächen liegen geblieben.

Empfehlungen der Politik, keine Tagesauflüge in überlaufene Gebiete wie Winterberg zu machen, haben nichts gebracht. Was hätten Sie sich stattdessen von der Politik gewünscht?

Schön wäre ein tagestouristisches Ausflugsverbot gewesen, aber das ist leider rechtlich nicht zu machen. Das hätte uns natürlich geholfen. Aber es ist eben so, dass diese Grundrechtseingriffe gut begründet sein müssen und es müssen bestimmte Voraussetzungen dafür vorliegen. Die liegen tatsächlich in Nordrhein-Westfalen, anders als in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Sachsen, nicht vor. Insofern war das rechtlich nicht möglich.

Aktuell ist Winterberg abgeriegelt für Tagestouristen. Was für Maßnahmen wurden ergriffen?

Am vergangenen Wochenende haben wir tatsächlich die Reißleine gezogen und die Zufahrtsstraßen rund um Winterberg gesperrt. Das hat es hier so noch nicht gegeben. Es hat für Entspannung gesorgt, das muss ich ganz klar sagen. Diese Sperrungen sind am Montag alle aufgehoben worden, weil wir jetzt natürlich wieder im normalen Berufsverkehr sind. Dennoch ist die Situation entspannt, wir haben keinen großen Gästezustrom mehr. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass viele Menschen wieder an ihre Arbeit zurückgekehrt sind. Aber wir sind natürlich gespannt aufs Wochenende.

Und wie reagieren die Menschen auf diese Abriegelung?

Die Menschen, die am vergangenen Sonntag zu uns kommen wollten, haben natürlich mit Unverständnis reagiert. Wobei viele dann ausgewichen sind und sich andere Ziele gesucht haben und damit für überfüllte Straßen und chaotische Zustände gesorgt haben. Die Menschen hier in der Stadt fanden die Maßnahmen richtig und gut. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Menschen aus der Stadt heraushalten wollten, es geht in erster Linie auch darum, dass wir die Menschen sichern wollten. Hier wurden Rettungswege zugeparkt, man kam nicht mehr in die Ortsteile hinein. Wenn ein Rettungswagen nicht mehr von A nach B kommt, gilt das ja nicht nur für die Menschen, die in der Stadt wohnen, sondern auch für Gäste, die möglicherweise von Wiesen heruntergeholt werden müssen, weil sie sich zum Beispiel das Bein gebrochen haben. Auch diese Fälle hatten wir. Insofern dienten diese Maßnahmen zunächst erstmal dazu, die Sicherheit wiederherzustellen, sodass die Rettungsdienste wieder an die Einsatzstellen kommen. Das war das Ziel und das haben wir erreicht.

Nun wurde beschlossen, dass für Orte mit hoher Inzidenz die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer eingeschränkt wird. Ist das für Sie in Winterberg überhaupt kontrollierbar, woher die Tagestouristen kommen?

Wir sind eine Kleinstadt, das darf man nie vergessen. Wir haben beschränkte Kapazitäten. Wir haben das Ordnungsamt personell in den letzten Wochen schon massiv aufgestockt, wir haben alle Verwaltungsmitarbeiter, bei denen ich es verantworten konnte, aus dem üblichen Verwaltungsmodus herausgeholt. Die stehen jetzt alle mit gelben Jacken auf der Straße, dazu haben wir Security eingesetzt. Wir als Kleinstadt werden das nicht kontrollieren können. Wir sind heute schon an der Grenze. Insofern ist das schon etwas, was dann auch der Verordnungsgeber tatsächlich umsetzen muss. Es wäre aber hilfreich, wenn aus den Orten, in denen wir die hohen Inzidenzen haben, die Menschen nicht mehr zu uns kommen.