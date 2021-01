Winterberg macht dicht: Fast alle Pisten und Parkplätze werden gesperrt

Anzeige

Winterberg. Wegen des enormen Besucherandrangs macht die Stadt Winterberg im Sauerland dicht: Am Sonntag werden fast alle Skipisten und viele Parkplätze gesperrt, die Polizei hat ein Großaufgebot angekündigt.

Die Sperrungen gelten vorerst bis zum 10. Januar, berichtet die „Westfalenpost“. Die Polizei vor Ort soll am Sonntag durchsetzen, dass die Pisten tatsächlich nicht betreten werden.

Straße am Samstag gesperrt

Bereits am Samstag war die Bundesstraße 480 als Zufahrtsweg gesperrt worden. Schon frühmorgens hatten sich Hunderte in den Skigebieten eingefunden, die Parkplätze waren in kurzer Zeit überfüllt – erneut herrschte ein Verkehrschaos.

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag von der Bereitschaftspolizei und Kräften der Reiterstaffel unterstützt. Diverse Verstöße wurden festgestellt, darunter 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht und 94 Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen.

Chaotische Szenen auch im Harz

Auch in anderen deutschen Mittelgebirgen, etwa im Harz, kam es am Samstag erneut zu chaotischen Szenen. Landkreise, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband erneuerten ihren Appell an die Menschen, zu Hause zu bleiben. Gesperrt wurden Pisten und Parkplätze bisher jedoch nicht.