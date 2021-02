Wintereinbruch: Wann frieren die Seen und Teiche komplett zu?

Anzeige

Eisig kalt, bitter kalt – und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt: So sieht es in vielen Teilen Nord- und Mitteldeutschlands seit dem Wochenende aus. Wenn die Schneemänner nun alle gebaut sind und die Schneeballschlachten alle gewonnen sind, dann sehnt sich manch einer vielleicht schon danach, wie in früheren Wintern Schlittschuh zu fahren.

In einem Pressegespräch warnt der Meteorologe Frank Böttcher davor, sich auf die dünnen Eisschichten zu wagen: „Da herrscht jetzt Lebensgefahr.“ Doch die Seen und Teiche könnten im Laufe dieses Wintereinbruchs noch komplett zufrieren. „Wenn das Wetter so bleibt wie jetzt, bräuchten wir zehn Tage, bis die Eisschicht auf den Seen und Teichen dick genug ist, dass man sie betreten kann“, mahnt er. Dafür benötige sie eine Stärke von 15 Zentimetern. Schon am Mittwoch könnten die ersten zugefroren sein – nur dann mit einer zu dünnen Eisschicht. Doch Böttcher ist optimistisch, dass es in diesem Winter mit dem Schlittschuhlaufen klappt: „Die aktuelle Wetterlage ist sehr stabil. Ich kann mir das definitiv vorstellen.“

Eis niemals ohne Freigabe betreten

Schon zum Wochenende könnten die allerersten Seen freigegeben werden. Grundsätzlich gilt: Das Eis sollte niemals betreten werden, bevor eine Stadt oder eine Gemeinde sie freigegeben hat.

Doch auch wenn sie nicht betreten werden können, kann der Anblick schon begeistern. Auch die fließenden Gewässer werden sich in diesem Winter in einem neuen Gewand zeigen: „Wir werden auch Schollen auf der Ostsee sehen und Eis auf den Flüssen“, sagt der Meteorologe Böttcher.