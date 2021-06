Wimbledon: Entwicklerin des Astrazeneca-Impfstoffs mit Standing Ovations gefeiert

Anzeige

London. Wimbledon dankt den Helferinnen und Helfern der Corona-Krise: Viele Beschäftigte aus der Gesundheitsbranche waren am Montag beim Tennisturnier zu Gast, um das Eröffnungsspiel des Tages mitzuverfolgen. Unter ihnen war auch Professorin Sarah Gilbert, die als Oxford-Professorin maßgeblich an der Entwicklung des Astrazeneca-Impfstoff beteiligt war und in der „Royal Box“ saß – die sichtlich gerührte 59-Jährige bekam Standing Ovations.

Wimbledon: Spieler und Publikum danken Gilbert

Nachdem im vergangenen Jahr das Grand-Slam-Turnier wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wollten die Wimbledon-Organisatoren nun besonders bedeutenden Personen für ihren Kampf gegen das Virus danken. Kurz vor dem ersten Match zwischen dem Titelverteidiger der Männer, Novak Djokovic, und dem 19-jährigen Jack Draper gab es deshalb eine besondere Durchsage: Der Wimbledon-Sprecher erklärte den Spielern und dem Publikum, dass heute ganz besondere Ehrengäste in der „Royal Box“ sitzen würden – die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Impfstoffforschung inklusive Sarah Gilbert. Daraufhin entbrannte ein tosender Applaus, der mehr als eine Minute andauerte und in dessen Verlauf sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihren Plätzen erhoben.

Boris Becker: „Was für ein emotionaler Moment“

Der Ex-Tennisprofi und BBC-Tennisexperte Boris Becker kommentierte den Applaus mit den Worten: „Was für ein emotionaler Moment zum Auftakt der Meisterschaft.“

Neben Gilbert waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Krankenhäusern und weitere Beschäftigte des Gesundheitswesens zu Gast und wurden für ihren Einsatz in der Pandemie geehrt.

Im Centre-Court ist nur die Hälfte der Plätze belegt. In den kommenden zwei Wochen sollen aber mehr und mehr Gäste Wimbledon besuchen dürfen. Unklar ist, ob das Finale tatsächlich mit voll besetzten Rängen stattfinden kann.