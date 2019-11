Wildschweine töten Krankenpflegerin in Texas

Anzeige

Anzeige

Anahuac. In Texas ist eine Krankenpflegerin von Wildschweinen angegriffen und getötet worden. Wie Sheriff Brian Hawthorne am Montag mitteile, wurde die 59-Jährige unter anderem mit schweren Kopf im Vorgarten eines Hauses in dem Ort Anahuac 70 Kilometer östlich von Houston gefunden.

Die Gerichtsmedizin in Jefferson County habe festgestellt, dass die Frau am Sonntag von Wildschweinen angegriffen und tödlich verletzt worden sei. Die Frau habe eine 84-Jährige in dem Haus betreut. Am Sonntag habe sich die Bewohnerin gewundert, dass die Pflegerin nicht zum vereinbarten Zeitpunkt eingetroffen sei. Sie sei nach draußen gegangen und habe die Frau im Vorgarten zwischen ihrem Auto und der Haustür entdeckt.

RND/AP