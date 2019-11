Wildschweine graben Kokainvorrat in Wald aus

Anzeige

Montepulciano. Da staunten die italienischen Ermittler nicht schlecht: Eine Rotte von Wildschweinen hat in einem Waldstück in der Nähe von Montepulciano Kokain erschnüffelt, das im Boden vergraben war. Die Tiere gruben die wasserdichten Gläsern aus und verteilten das weiße Pulver im Wald, wie die italienische Zeitung "Il Tirreno" berichtet.

Ein mutmaßlicher Drogendealer, der von der Polizei abgehört wurde, hatte sich in einem Telefonat darüber beschwert, dass die Wildschweine Drogen im Wert von umgerechnet rund 20.000 Euro vernichtet hätten. Daraufhin wurden der Dealer und drei weitere Komplizen festgenommen. Ob die Wildschweine eine ausgelobte Belohnung erhielten, ist nicht bekannt.

Zwei Millionen Wildschweine in Italien

In Italien ist die Population von Wildschweinen in den letzten Jahren extrem angestiegen. Schätzungen zufolge gibt es bereits zwei Millionen Tiere. Das sind doppelt so viele wie noch 2015.

RND/kiel