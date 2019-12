Wildschwein randaliert in Bäckerei und wird erschossen

Anzeige

Anzeige

Rüsselsheim. Ein Wildschwein hat sich in den Rüsselsheimer Stadtteil Königsstädten verirrt und ist dort in eine Bäckerei eingedrungen. Das Tier habe zunächst im Verkaufsraum gewütet und dann Zuflucht in einem Büroraum gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach war es Mitarbeitern der Bäckerei am Dienstagnachmittag gelungen, dem Wildschwein mit Barrikaden den Weg zu versperren und die Polizei zu alarmieren. Als die Beamten eintrafen, sei das Wildschwein auf die Polizisten zugerannt, hieß es in der Mitteilung. Eine Polizistin schoss auf das Tier. Unter Anweisung eines Jagdpächters gab die Polizistin einen zweiten Schuss ab und erlegte das Wildschwein.

Kein großer Schaden in der Bäckerei

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Größerer Schaden sei in der Bäckerei nicht entstanden, die Mitarbeiter blieben unverletzt. Zudem seien mehrere Wildschweine in der Nähe des Friedhofes gesehen worden. Sie fanden aber alleine den Weg zurück in den Wald.

RND/dpa