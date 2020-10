Wien: Feuerwehr rettet entkräfteten Einbrecher von Hauswand

Anzeige

Anzeige

Wien. Ein in Not geratener Einbrecher ist in Wien mit einer Drehleiter von einer Hauswand gerettet worden. Anwohner entdeckten den entkräfteten und hilflosen Mann in den frühen Morgenstunden an der Hausfassade und riefen die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit einem Sprungtuch an, Retter holten den um Hilfe rufenden Mann dann mit der Leiter herunter. Anschließend stellte sich heraus, dass der 25-Jährige beim Einbruch in einer Wohnung im dritten Stock von der Bewohnerin überrascht worden und über den Balkon geflohen war. Die Polizei stellte mehrere Hundert Euro Bargeld sicher und nahm ihn fest.