Lichtermeer in Wien: 30.000 Menschen gedenken der Corona-Toten in Österreich

Wien. Mit einem Lichtermeer haben am Sonntagabend in Wien etwa 30.000 Menschen nach Angaben der Polizei der Corona-Todesopfer in Österreich gedacht. Bei der etwa zehnminütigen Kundgebung auf der Ringstraße trugen die Teilnehmer Kerzen oder Lampen oder hatten die Lichter ihrer Mobiltelefone eingeschaltet.

Die Aktion unter dem Motto „#YesWeCare - das#Lichtermeer“ wurde von mehreren Dutzend Organisationen wie Gewerkschaften, Ärztekammer und Religionsgemeinschaften unterstützt.

Keine Zwischenfälle

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber dem ORF betonte, sei die Teilnehmerzahl relativ schwer zu schätzen. Laut Polizei dürften sich aber mehr als 30.000 Menschen beteiligt haben, hieß es. Zwischenfälle seien demnach nicht gemeldet worden.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte sich solidarisch. Das Staatsoberhaupt stellte eine Kerze in ein Fenster der Hofburg. In Österreich sind bisher mehr als 13.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.