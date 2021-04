Wiederverwendete Kapsel erreicht mit Astronauten ISS

Anzeige

Anzeige

Vier Astronauten haben in einer wiederverwendeten Raumfahrtkapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Die Kapsel dockte am Samstag mehr als 420 Kilometer über dem Indischen Ozean an der ISS an. Shane Kimbrough und Megan McArthur aus den USA, Thomas Pesquet aus Frankreich und Akihiko Hoshide sollen dort sechs Monate bleiben. Sie hatten am Vortag in Cape Canaveral in Florida abgehoben.

Dritte Besatzung, die mit SpaceX fliegt

Die Besatzung ist die dritte, die SpaceX binnen weniger als einem Jahr für die Nasa zur ISS fliegt. Diesmal setzte der Privatkonzern allerdings zum ersten Mal eine wiederaufbereitete Rakete und Kapsel ein, um Astronauten für die US-Raumfahrtbehörde zu befördern.

Anzeige

„Wir sind so begeistert, euch an Bord zu haben“, funkte ISS-Kommandeurin Shannon Walker. Beim Anflug beobachteten Kimbrough und McArthur die Flachbildschirme ihrer Kapsel, während die Raumstation immer größer wurde. Sie hätten die Kontrolle übernehmen können, falls erforderlich, doch die Dragon-Kapsel dockte per autonomer Steuerung an.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

In den kommenden vier Tagen werden elf Raumfahrer die ISS bevölkern, bevor sich am Mittwoch vier aus den USA und Japan auf den Heimweg zur Erde machen.