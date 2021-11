Wiedergefundene Cleo: So kam die Polizei auf die richtige Spur

Anzeige

Wie auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen sind die Ermittlungen laut des amtierenden Polizeikommissars Col Blanch gewesen, die schließlich zu guten Nachrichten führte: Die australische Polizei hat die vierjährige Cleo 18 Tage nach ihrem Verschwinden von einem Campingplatz wiedergefunden. Lebend und bei guter Gesundheit. Doch wie kamen die Ermittlerinnen und Ermittler – 100 Einsatzkräfte waren mit dem Fall betraut – auf die richtige Spur?

Detaillierte Beschreibungen hat die Polizei bisher nicht herausgegeben – doch deutlich gemacht, dass kleinteilige Ermittlungsarbeit nötig war. „Das war harte Arbeit des Teams“, so Kriminalkommissar Rod Wilde laut dem Sender ABC.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen ein Uhr, drangen Polizeibeamtinnen und -beamte in ein Haus in Carnarvon, einem Ort mit über 4000 Einwohnern rund 900 Kilometer nördlich von Perth, ein – und fanden das Mädchen wohlbehalten vor.

Kleinteilige Polizeiarbeit

Anscheinend ist das große Polizeiteam bei der Suche mehrgleisig vorgegangen. Kurz nach dem Verschwinden von Cleo von einem Campingplatz im Bundesstaat Western Australia am 16. Oktober gab es nur einen Hinweis, der aber zunächst ins Leere führte: Zeugen haben einen Wagen vom Gelände fahren sehen, doch weder das Nummernschild noch das Modell war bekannt.

Der Polizeiminister von Western Australia, Paul Papalia, sagte bei der Pressekonferenz am Mittwochmorgen, dass kein verdächtiger Vorfall oder keine Sichtung der kleinen Cleo zur Lösung des Falles beigetragen habe – sondern die Ermittlungsarbeit. So wird auch die ausgesetzte Belohnung von einer Million australischer Dollar für den Hinweis, der zum Fund von Cleo führte, aller Voraussicht nach nicht ausgezahlt.

Video Australien: Vermisstes Mädchen wieder aufgetaucht 1:35 min Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden eines Mädchens von einem Campingplatz im Westen Australiens hat der Fall ein glückliches Ende genommen. © Reuters

Ein wichtiger Punkt waren Telefondaten: Gleich mehrere Polizeibeamte sprachen von hilfreichen Hinweisen durch die Auswertung – so auch Polizeikommissar Blanch. Chris Dawson, Police Commissioner von Western Australia, dankte gegenüber ABC der Gemeinde, die viele Hinweise an die Polizei lieferte. Die Polizei habe sich durch Tausende und Abertausende kleinteiligen Informationen gearbeitet. Dabei habe die Polizei Beweisstücke, Daten und Zeugenaussagen gesammelt. Während einerseits ein Hinweis auf das Haus in Carnarvon hingewiesen habe, habe auch forensisches Material auf dieselbe Spur gewiesen.

Der Premier von Western Australia, Mark McGowan, sagte in der Pressekonferenz der Polizei, dass sich die Polizeimitarbeiterinnen und -mitarbeiter dazu durch Abertausende Anrufe und Beiträge in den sozialen Medien wühlten.

Festgenommener erst seit Dienstag verdächtig

Auch soll laut der Aussage der Beamten beim Sender ABC der Festgenommene erst am Dienstag auf der Liste der Verdächtigen geführt worden seien. „Als wir alle Puzzleteile zusammengefügt haben, war klar, dass sie uns alle zu einem Ort führten“, erklärte Polizeikommissar Blanch bei der Pressemitteilung.

Blanch geht davon aus, dass der 36-Jährige das Mädchen nicht zuvor ausgespäht oder gestalkt hat. „Die Information weist darauf hin, dass sich die Möglichkeit [der Entführung] dem Tatverdächtigen präsentiert hat.“ Es sei nicht die ursprüngliche Absicht gewesen, an diesen Ort zu gehen, führt Blanch weiter aus.

Nachbarn sahen Tatverdächtigen Windeln kaufen

Ein Nachbar berichtet dem australischen Sender „Seven News“, dass er den 36-jährigen Mann Windeln habe kaufen sehen – obwohl der keine Kinder habe. „Am Montag haben wir ihn bei Woolworths Windeln kaufen sehen, aber wir haben nicht gecheckt, wer er war oder warum er sie gekauft hat. Bis jetzt.“

Die Polizei geht davon aus, dass der 36-jährige Tatverdächtige, der sich in Haft befindet, aber noch nicht angeklagt wurde, allein gehandelt hat. Cleo ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder bei ihrer Familie zu Hause. Ihr Wohnsitz befindet sich nur wenige Autominuten von dem Ort entfernt, an dem das Mädchen gefunden wurde.