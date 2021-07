Wieder „Zusammen“: Polizeiorchester rappt am Strand

Anzeige

Selm. Das Landespolizeiorchester NRW hat sich nach monatelanger coronabedingter Trennung erstmals wieder an einem Badesee in Selm getroffen und am Strand ein Video zum Song „Zusammen“ von Clueso und den Fantastischen Vier aufgenommen.

„Alle Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Aufnahmen doppelt geimpft sowie negativ auf das Coronavirus getestet“, betonte die Polizei. Das Video ist auf Youtube veröffentlicht worden.

Wie ein Sprecher des Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP) am Montag sagte, sind weitere Videos bereits in Planung. Das aktuelle sei auch als musikalischer Gruß für eine schöne Urlaubszeit gedacht.