Wieder zeigt ein Video, wie ein Schwarzer in den USA von Polizisten erschossen wird

Anzeige

Anzeige

Lafayette. Es sind erschreckende Szenen, die sich am frühen Samstagmorgen in sozialen Medien verbreiten. In einem von Augenzeugen aufgenommenen Video ist zu sehen, wie in Lafayette im US-Staat Louisiana ein möglicherweise bewaffneter schwarzer Mann, der sich von einer Gruppe von mindestens fünf Polizisten wegbewegt und einen Supermarkt betreten will, erschossen wird.

Wie die Zeitung „The Advocate“ berichtet, soll sich der Vorfall am Freitag zwischen 19 und 19.30 Uhr (Ortszeit) ereignet haben. In dem Augenzeugenvideo sind mindestens fünf Polizisten zu sehen, die einem Schwarzen folgen, der womöglich ein Messer in der Hand hält und in Richtung eines Supermarktes geht.

Als der Mann die Eingangstür erreicht, sind mindestens zehn Schüsse zu hören. Die Kamera schwenkt daraufhin kurz nach unten, dann ist der auf dem Boden liegende Mann zu sehen. Das Video mit den drastischen Aufnahmen ist hier zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein Sprecher der Polizei sagte dem Lokalsender „News 10″, der Getötete sei zuvor an einer Auseinandersetzung in dem Supermarkt beteiligt gewesen. Vor den tödlichen Schüssen sei er von Polizisten zu Fuß verfolgt worden, bis der Mann versuchte, den Laden wieder zu betreten.

Anzeige

Ob der Mann ein Messer bei sich hatte, wollte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht kommentieren. Wie „TMZ“ berichtet, wurden die beteiligten Beamten zunächst beurlaubt.