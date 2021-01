Erneuter Erdrutsch in Norwegen: Rettungskräfte müssen Suche abbrechen

Anzeige

Gjerdrum. Während der Suche nach Überlebenden nach dem verheerenden Erdrutsch in Norwegen hat es am Dienstag erneut einen Erdrutsch in dem betroffenen Gebiet gegeben. Das berichtet die norwegische Zeitung „Dagbladet“ unter Berufung auf Einsatzleiter Roy Alkvist, der sich am Mittag auf einer Pressekonferenz äußerte. Die Rettungsmannschaften mussten den zerstörten Ort Gjerdrum umgehend verlassen – das seien rund 40 Menschen.

Weitere Verletzte habe es nach Angaben des Rettungsleiters nicht gegeben. Es werde nun geprüft, ob es sicher ist, die Einsatzkräfte zurückzuschicken. „Es ist sehr riskant. Jetzt haben wir gesehen, dass eine Gefahr besteht, dort zu arbeiten“, warnte Alkvist.

Nach dem verheerenden Erdrutsch am 30. Dezember sind bereits sieben Leichen geborgen worden, darunter die eines kleinen Mädchens. Drei Menschen werden noch vermisst. Die Retter geben die Hoffnung nicht auf. Sie betonen immer wieder, dass sie nach Überlebenden suchen und nicht nach Toten.