Wieder Erdbeben in Kroatien – vierte Erschütterung in drei Tagen

Zagreb. Am frühen Mittwochmorgen hat es in Kroatien erneut ein Erdbeben der Stärke 4,8 gegeben. Das teilte das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum mit. Um 5.15 Uhr (Ortszeit) bebte es zum vierten Mal innerhalb von drei Tagen in der Region um die Stadt Petrinja, 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Berichte über Verletzte oder Schäden gibt es bislang nicht.

Erdbeben in Kroatien: Erschütterung in Südosteuropa zu spüren

Schon zu Wochenbeginn wurde das Land und insbesondere Petrinja von starken Erschütterungen heimgesucht. Bei zwei Beben am Dienstag kamen mindestens sechs Menschen ums Leben.

Die Beben von Dienstag waren in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Ungarn, Italien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, sogar in Tschechien und der Slowakei zu spüren.