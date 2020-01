Wieder Bombendrohung: Polizei räumt Bonner Hauptbahnhof

Anzeige

Anzeige

Bonn. Bei der Bonner Polizei ist am Dienstagabend erneut eine Bombendrohung via Telefon eingegangen. Mehr als 40 Polizisten räumten umgehend den Bereich um den Bonner Hauptbahnhof, sperrten ihn ab und durchsuchten ihn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Einsatz dauerte demnach fast fünf Stunden, ein verdächtiger Gegenstand wurde jedoch wieder nicht gefunden. Auch Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei waren im Einsatz.

Laut ersten Ermittlungen kam der Anruf aus einer Telefonzelle auf dem Bischofsplatz in Bonn. Bereits am Sonntag hatte ein Unbekannter telefonisch eine Bombendrohung abgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

RND/dpa