Potsdam. Am Landgericht Potsdam hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen Menschenhandels begonnen. Der Angeklagte soll unter anderem zwei serbische Staatsangehörige mit dem Versprechen, ihnen Arbeit auf Baustellen zu verschaffen, nach Deutschland gelockt und ihnen anschließend Pässe und Handys abgenommen haben. Laut Anklage hatte er seine Landsleute in seine Wohnung gebracht, diese hätten sie unter Androhung von Gewalt mehrmals reinigen und ihm Essen besorgen müssen. „Er behandelte die Geschädigten als Sklaven“, sagte Staatsanwalt Jens Abisch beim Verlesen der Anklageschrift.

Weitere Serben soll der 42-Jährige mit anderen, gesondert verfolgten Mittätern dazu gezwungen haben, in Wohnungen einzubrechen und dort Dinge für ihn zu stehlen. Insgesamt soll der bereits vorbestrafte Mann rund 15 000 Euro erbeutet haben. Der 42-Jährige ist unter anderem wegen Menschenhandels und Diebstählen bei Wohnungseinbrüchen angeklagt. Sein Verteidiger Frank Seidel sagte nach dem ersten Verhandlungstag, es sei „fraglich, ob sich die Vorwürfe erhärten lassen“.