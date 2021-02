Wie in einer Kleinstadt in Unterfranken die „Pandamie“ ausgebrochen ist

Anzeige

Ebern. Zuerst war es nur ein kleiner Stoffpanda, der aus dem Fenster eines Wohnhauses auf den Marktplatz einer Kleinstadt in Unterfranken blickte. Dann wurden es mehr und mehr. Inzwischen können die Bewohner des bayerischen Ebern im ganzen Ort Pandas entdecken. Ob als Stofftier oder als gebastelte Variante: In Ebern ist die „Pandamie“ ausgebrochen. Doch wer ist dafür verantwortlich?

Der Beginn des Hypes führt zurück auf Bernd Ziegler. Im Herbst kaufte sich der Gastronom ein Haus am Marktplatz der 7000-Einwohner-Stadt. Dort soll in diesem Jahr sein neues Restaurant entstehen. Im Wohnzimmer entdeckte er einen Stoffpandabären. Als vor Weihnachten einige Open-Air-Gottesdienste auf dem Marktplatz stattfanden, entschloss er sich kurzerhand dazu, den Bären ins Fenster zu setzen.

„Nach ein paar Tagen habe ich gesehen, dass viele Kinder an den Mänteln ihrer Mütter gezogen und sie auf den Panda hingewiesen haben“, sagt Ziegler im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zusätzlich postete er ein Bild davon in der lokalen Facebook-Gruppe „Ebern in Unterfranken“. Um den Kindern eine Freude zu bereiten, stellte er weitere drei Pandas in sein Fenster. Doch damit zauberte er nicht nur dem Kindern ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch den Eltern.

Ob aus Pappe oder Schnee: Viele Häuser mit Pandas geschmückt

Viele Menschen aus dem Ort haben somit Stifte, Farben und eine Schere in die Hand genommen und selbst Pandas gebastelt. Als es zu einem starken Schneefall kam, bauten einige sogar einen Schneepanda statt eines herkömmlichen Schneemannes. „So kam es dann zu dem Wortspiel ‚Pandamie‘“, ergänzt Ziegler lachend.

Inzwischen sind gut 60 Häuser in Ebern mit dem schwarz-weißen Bären bestückt. Auch in der Facebook-Gruppe haben immer mehr Menschen ihre Fotos geteilt. Wie viele es sind, hat Zieger allerdings nicht exakt nachgezählt. „Ich freue mich einfach, dass ein soziales Netzwerk endlich mal sozial ist.“

Mehr und mehr Menschen fingen an, Pandas selbst zu basteln und in ihre Fenster zu kleben. © Quelle: Privat

Doch die Aktion auch hat weit über Ebern hinaus Wellen geschlagen – sogar über die Grenzen von Deutschland hinweg. „Mich haben alte Bekannte aus New York und Südafrika angeschrieben, die über die Medien von der Aktion gelesen haben“, erzählt Ziegler. „Das ging plötzlich völlig unkontrolliert in die Welt hinaus.“

Wird denn der Panda nun das neue Trendtier? Auf diese Frage hat der Gastronom bisher noch keine Antwort. In erster Linie freue er sich darüber, in dieser tristen Zeit viele Menschen mal wieder zum Lachen zu bringen.