Wie eine neuseeländische Bezirksratssitzung zum Youtube-Hit wurde

Über 370.000 Menschen haben ein Video des Bezirksrats Waipa in Neuseeland angeklickt. In dem Clip ist ein Zoom-Meeting der Ratsmitglieder zu sehen. Es geht dabei um lokale touristische Themen und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Region in Neuseeland. Also nicht unbedingt Themen, die ein Video zum weltweiten Internethit machen würden.

Dass das Zoom-Meeting des Bezirksrats, der ein Gebiet südlich der neuseeländischen Stadt Hamilton abdeckt, trotzdem Hunderttausende Zuschauer und Zuschauerinnen gefunden hat, hat einen eher ungewöhnlichen Grund: Viele nutzen die fast zweistündige Aufzeichnung der virtuellen Besprechung, die im April 2020 während des ersten Covid-Lockdowns in Neuseeland entstand, als eine Art Ablenkungsmanöver.

Unerwarteter Internetruhm

Sie lassen das Video laufen und tun dabei so, als wären sie in einem Livemeeting. Viele nutzen die Aufzeichnung also rein so, damit Kollegen oder Familienmitglieder denken, sie seien in einer wichtigen Besprechung, und sie in Ruhe gelassen werden. In Wirklichkeit machen sie jedoch etwas ganz anderes, hören Musik, lesen oder schauen Videos am Handy. Einige nutzen es auch, um Arbeit wegzuschaffen, ohne dabei gestört zu werden.

„Sonst noch jemand, der das nutzt, nur damit es sich so anhört, als ob er in einem Meeting wäre, damit seine anderen Familienmitglieder ihn nicht stören, während er von zu Hause aus arbeitet?“, schrieb ein Internet­nutzer. „Ich nutze das, damit meine Eltern glauben, ich arbeite“, gestand ein anderer. „Dieses Video funktio­niert super, damit einen keiner stört, wenn man arbeitet“, meinte ein dritter.

Höhepunkt des Youtube-Kanals

Ein Mann berichtete beispielsweise, dass das Meeting ihm an einem Morgen zusätzlichen Schlaf verschafft habe, da seine Familie dachte, er sei in einer Besprechung. Ein anderer nutzte es, um andere Arbeiten zu Hause zu vermeiden. Doch in seinem Fall ging der Schuss nach hinten los. „Ich habe versucht, es zu verwenden, um Hausarbeit zu vermeiden“, schrieb er. „Anfangs war ich erfolgreich, aber meine Frau ist wirklich schlau.“ Sie habe ihn gebeten, ihr die Teammitglieder und den Chef im Meeting zu zeigen. „Jetzt erledige ich die Hausarbeit, auch wenn ich an echten Meetings teilnehme“, meinte er.

Ken Morris, der stellvertretende Vorsitzende des Waipa-Bezirksrats, sagte lokalen Medien in Neuseeland, die Reaktion auf das Zoom-Meeting sei völlig „unerwartet“ und „ein ziemlicher Höhepunkt unseres Youtube-Kanals“ gewesen. Es sei „großartig“ zu sehen, wie die Internetgemeinschaft die Zoom-Sitzungen des Rates mit Humor nehme, zumal die anhaltende Pandemie persönliche Treffen erschwere. Neuseeland musste nach einem Ausbruch der Delta-Variante erneut Restriktionen einführen. Die größte Stadt Auckland befindet sich seit Wochen in einem Lockdown, aber auch der Rest des Landes lebt mit Einschränkungen, damit das Virus sich nicht weiter ausbreitet.

„Wir sind berühmt“

Da kam die Aufheiterung aus dem Internet gerade zur rechten Zeit. „Wir haben das Gefühl, wir sind berühmt“, schrieben die Ratsmitglieder als Reaktion auf ihren viralen Hit am Freitag auf Facebook. Ihre Berühmtheit hat in den vergangenen Tagen nun noch weiter zugenommen, nachdem sämtliche lokale Medien das Phänomen aufgriffen und sogar die BBC über das Zoom-Meeting des Bezirksrates berichtete.

Gleichzeitig wunderten sich einige jedoch auch über den doch eher ungewöhnlichen Internetruhm. „Wie schafft es Neuseeland, mit den schrägsten Dingen immer viral zu gehen?“, kommentierte ein Zuschauer unter dem Video, während ein anderer schrieb: „Das ist so cool, dass Leute aus der ganzen Welt dieses Video benutzen, haha, auf geht‘s, kleines altes Neuseeland!“

Interessanterweise hat keine andere der zahlreichen Besprechungen, die der Bezirksrat über die Jahre veröffentlicht hat, je eine ähnliche Beliebtheit erlangt. Die meisten haben maximal ein paar Hundert Klicks erhalten.