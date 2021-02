„Wie bestraft ihr diesen Sklaven?“: US-Lehrer nach Aufgabe für Schüler suspendiert

Anzeige

Sun Prairie. Mehrere Lehrer in den USA sind suspendiert worden, nachdem sie Sechstklässlern die Frage gestellt hatten, wie man einen Sklaven bestrafen soll. Die Leitung der Patrick Marsh Middle School in Sun Prairie im US-Staat Wisconsin entschuldigte sich in einer E-Mail bei den Eltern. Die Aufgabenstellung sei eine „grobe Fehleinschätzung“ gewesen. In der Mitteilung von Montag (Ortszeit) war von mehreren Lehrern die Rede. Wie viele genau suspendiert wurden, blieb unklar.

In der Unterrichtsstunde wurde das antike Mesopotamien behandelt und die Schüler bekamen die Aufgabe gestellt: „Ein Sklave steht von dir. Dieser Sklave hat seinen Herrn beleidigt, indem er zu ihm sagte: ‚Du bist nicht mein Herr‘. Wie bestraft ihr diesen Sklaven?“. In der Aufgabe wurde in der Folge erklärt, dass der Sklave nach dem Codex Hammurabi, der damaligen Sammlung von Rechtssprüchen, hingerichtet worden wäre.