Wie bei George Floyd: Polizist kniet in Düsseldorf auf dem Hals eines Mannes

Düsseldorf. Videos von einem harten Polizeieinsatz in Düsseldorf sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Zu sehen ist in verschiedenen bis zu 15 Sekunden langen Videos, wie die ein Polizist mit seinem Knie auf dem Hals eines jungen Mannes drückt, um seinen Oberkörper am Boden zu fixieren. Ein zweiter Polizist hält die Arme auf dem Rücken des jungen Mannes fest. Umstehende sind zu hören, wie sie den Polizisten bitten, vom Hals des jungen Mannes abzulassen.

Jugendlicher war am Einsatzgeschehen zunächst nicht beteiltigt

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerkes Deutschland sagte die Polizei Düsseldorf am Sonntagmittag, man sei dabei, die Aufnahmen zu verifizieren. Das ist bis zum Abend offenbar geschehen, wie die Polizei Düsseldorf in einer Pressemitteilung schreibt. Beamte seien am Samstag gegen 19.30 Uhr zu einem Restaurant gerufen worden, weil dort zehn Jugendliche randaliert haben sollen. Ein am eigentlichen Geschehen unbeteiligter Jugendlicher habe dann aber die polizeilichen Maßnahmen gestört und sei übergriffig geworden, als die Polizisten seine Personalien aufnehmen wollten.

Der Jugendliche habe die Polizisten angegriffen, heißt es in der Stellungnahme der Polizei. Zu dem harschen Vorgehen der Beamten finden sich kaum Worte in der Mitteilung. Man analysiere und bewerte das Video intensiv “auch hinsichtlich der Art und Weise des polizeilichen Einschreitens”. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Duisburg, weil es sich um den Verdacht eines Beamtendeliktes handele.

“Jetzt weiß ich, wie Floyd sich gefühlt hat. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, nur dass ich am Leben bin”

Über das Opfer ist bisher wenig bekannt. Über seinen Instagram-Account meldete sich der Jugendliche, der in Polizei-Obhut genommen und auf dem Präsidium seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, zu Wort: “Jetzt weiß ich, wie Floyd sich gefühlt hat. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, nur dass ich Gott sei Dank am Leben bin und Floyd leider Gottes nicht.” George Floyd starb Ende Mai, als ein Polizist bei einem Einsatz auf seinem Hals kniete. Mehrfach sagte er, er bekomme keine Luft. Sein Tod löste eine Debatte um Rassismus und Polizeigewalt in den USA und weltweit aus.

Auch Seitens der Politik ist das Video bereits Thema, wie der WDR berichtet. Demnach sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, dass man das Video sehr ernst nehme. “Sollte es bei dem Einsatz zu Fehlverhalten von Polizisten gekommen sein, wird dem selbstverständlich konsequent nachgegangen.” Auch Oberbürgermeister Thomas Geisel äußerte sich und bezeichnete die Bilder als verstörend. Der SPD-Politiker fordert eine “unverzügliche Aufklärung”, so der WDR.