Nach Whatsapp-Nachricht warten einige vergebens auf das Glockenläuten

Hannover. Ein über den Messengerdienst „Whatsapp“ verbreiteter Aufruf zum Glockenläuten in Solidarität mit der Ukraine hat für Verwirrung gesorgt. Auch einige Kirchengemeinden der hannoverschen Landeskirche seien am Mittwochabend dem Aufruf gefolgt, sagte Kirchensprecher Benjamin Simon-Hinkelmann am Donnerstag dem epd. Glockenläuten sei in der evangelischen Landeskirche laut Läuteordnung nur in Verbindung mit der Einladung zu Andacht oder Gebet möglich, erläuterte er. Dem könnten sich die Kirchengemeinden anschließen. Auch sei es wichtig, wirkungsvolle Signale für den Frieden zu geben. „Wir raten aber dazu, keinen Aufrufen zu folgen, deren Absender wir nicht kennen.“

Diese Nachricht verbreitete sich via Whatsapp. © Quelle: Christoph Heuser

Die Landeskirche wollte dem Sprecher zufolge noch am Donnerstag eine Rundmail zum Umgang mit der aktuellen Vielzahl von Aufrufen zum Läuten und Ähnlichem an alle Kirchengemeinden senden. In dem am Mittwoch vielfach weitergeleitetem Aufruf hieß es, dass „heute Abend um 20 Uhr die Kirchenglocken läuten“. Zudem wurde dazu aufgerufen, zu diesem Zeitpunkt in den Häusern das Licht auszuschalten, „um Putin zu zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen als sein Gas und Öl zu kaufen“. Ein Absender war nicht erkennbar.

Unterdessen hatten sich am Donnerstag auch in Niedersachsen Kirchengemeinden einem Aufruf der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister angeschlossen, ab 12 Uhr für sieben Minuten die Glocken zu läuten. „Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen“, hieß es in einer Erklärung der Vereinigung.

Bereits am vergangen Freitag hatten die evangelischen Kirchen in Niedersachsen gemeinsam mit Glockengeläut zu Friedensgebeten eingeladen. In Hannover kamen dabei 350 Menschen zu einem interreligiösen Friedensgebet in die zentrale Marktkirche, rund 1.500 versammelten sich zu einer anschließenden Friedensdemonstration.