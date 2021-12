Von Regen bis Schnee - Deutschland steht nasses Wochenende bevor

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Schnee, gefrierender Regen, Sprühregen, Regenschauer - am Wochenende gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Deutschland nahezu die komplette Bandbreite an möglichen Niederschlägen. Nass wird es den Angaben zufolge dabei fast überall. Die Frage ist nur: Wo regnet es und wo schneit es? „Die Bestimmung der Niederschlagsphase ist dabei durchaus schwierig“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Demnach gibt es am Samstag gefrierenden Regen am ehesten in Südostbayern und in Franken. Im Osten hingegen schneit es, im Westen, im Süden und in der Mitte regnet es. Nur im Norden bleibt es meist trocken. Am Sonntag sinkt dann die Schneefallgrenze von 1000 auf rund 200 bis 400 Meter. Darunter fällt Regen oder allenfalls sehr nasser Schnee. Nur vom Münsterland bis ins nördliche Brandenburg sind bis ins Tiefland mäßige Schneefälle nicht ausgeschlossen.

Auch der Start in die neue Woche gestaltet sich wechselhaft und winterlich kalt. „Ob in der Nacht zum Dienstag von Westen her erneut kräftigere Schnee- und Regenfälle aufziehen, muss noch abgewartet werden“, sagte der Meteorologe.