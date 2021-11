Wetterbilanz: Herbstmonate deutlich zu trocken - insgesamt viel Sonnenschein

Anzeige

Offenbach/M.. Im Herbst 2021 ist nach einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast ein Drittel weniger Regen oder Schnee gefallen als im langjährigen Vergleich. Wie der DWD am Montag in Offenbach mitteilte, wurden in den Herbstmonaten September bis November bundesweit im Schnitt 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Dies seien rund 30 Prozent weniger als in der international üblichen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 (183 Liter pro Quadratmeter).

Ein Grad mehr

Die Temperatur lag nach der vorläufigen Auswertung von rund 2000 Messstationen des DWD während des Herbstes im Schnitt um 1,0 Grad höher als im Vergleichszeitraum 1961-1990. Verglichen mit der wärmeren Periode 1991 bis 2020 war es ein Plus von 0,5 Grad.

Das kühlste Bundesland im Herbst war Bayern mit 8,7 Grad Celsius im Schnitt, die wärmste Region Bremen mit durchschnittlich 11,5 Grad Celsius. Der diesjährige Herbst-Temperaturrekord mit 30,0 Grad wurde am 9. September in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt erreicht - mehr wurde zwischen September und November an keiner anderen DWD-Station gemessen. Die Sonnenscheindauer lag insgesamt deutlich über den langjährigen Vergleichswerten.