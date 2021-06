Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer: Ab Montag drohen neue Gewitter

Anzeige

Offenbach. Die zum Wochenende erwartete Wetterberuhigung ist nur von kurzer Dauer. Denn mit Beginn der neuen Woche strömt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder ein neuer Schwall schwülheißer Mittelmeerluft nach Deutschland. Die Folge: Vor allem dem Süden und Südwesten drohen erneut heftige Gewitter und Unwetter. Im übrigen Deutschland steht zumindest am Sonntag noch „bei viel Sonnenschein und sehr warmer Luft einem Freibadbesuch nichts im Wege“, wie ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach sagte.

Für den Samstag sagte der DWD kaum Gewitter voraus. Schauer gibt es demnach bestenfalls im östlichen Mittelgebirgsraum und im Nordwesten. „Die Sonne lacht neben lockeren Wolken längere Zeit vom Himmel und erwärmt die Luft auf angenehm sommerliche Temperaturen“, sagte der Wetterkundler. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 27 Grad am Oberrhein liegen.

Spätestens in der Nacht zu Montag Schauer

Am Sonntag fällt der Luftdruck und spätestens in der Nacht zum Montag gibt es in der Westhälfte die nächsten Schauer, die sich in der Folge vom Süden und Westen bis zur Mitte Deutschlands ausdehnen. Dabei bleibt es sommerlich warm.