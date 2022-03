Wetter zum Frühlingsanfang: Es bleibt kalt – aber sonnig

Anzeige

Offenbach. Zwei Hochdruckgebiete sorgen zum meteorologischen Frühlingsanfang für sonniges, aber kaltes Wetter. „Frostempfindliche Pflanzen sollten also in den kommenden Tagen noch nicht nach draußen gestellt werden, auch wenn es sich tagsüber in der Sonne schon recht frühlingshaft anfühlt“, empfahl Sonja Stöckle, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Offenbach am Dienstag.

Am Mittwoch und Donnerstag gibt es demnach in den Morgenstunden vor allem im Norden Nebel oder Hochnebel. „Ansonsten glänzt die Wochenmitte durch viel Sonne mit nur wenig Wolken“, sagte die Meteorologin. Auch nachts ist es vielerorts sternenklar. Die Folge: Es wird wieder verbreitet frostig mit Tiefstwerten zwischen null und minus sechs Grad. Nur auf den Nordseeinseln und unter dichterem Nebel bleibt es laut DWD bei zarten Plusgraden.