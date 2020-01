Wetter wird winterlicher: Glätte im Flachland, Schnee in höheren Lagen

Anzeige

Anzeige

Der Januar war bisher fast frühlingshaft - mit milden Temperaturen und in den vergangenen Tagen auch viel Sonne. Doch das ändert sich zum Wochenende hin: Die Temperaturen fallen in ganz Deutschland wieder in den einstelligen Bereich mit maximal sieben bis acht Grad, wie Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt erklärt.

"Die Wetterlage stellt sich grundsätzlich um", erklärt der Experte den Umschwung. "Wir hatten die letzten Tage vor allem Westwinde und sehr milde Luft. Die wird jetzt durch ein Hoch gebremst und wir liegen ein paar Tage in der Kaltluft." Richtig winterlich werde es im Flachland trotzdem nicht - Samstag kommt es zu Schauern und Graupel, Schnee ist aber nicht zu erwarten. Der fällt nur in höheren Lagen über 300 Meter und im Süden. "An der Nordsee kann es am Samstag außerdem zu Gewittern kommen", warnt Schmidt.

Anfang nächster Woche kommt Hoch "Ekart"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Sonntag werde im Norden dann schon wieder schöner, während es in der Mitte und im Süden Deutschlands noch wolkenverhangen bleibe. "Im Mittelgebirge und in den Nordalpen kann es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee kommen", so der Wetterexperte.

Anfang nächster Woche komme dann das Hoch "Ekart" nach Deutschland. "Dann gibt es vor allem in den Alpen tolles Skiwetter", sagt Meteorologe Schmidt. Und auch im Rest Deutschland sei am Montag und Dienstag freundliches Wetter zu erwarten. "Vor allem in der Nacht von Sonntag auf Montag kann es aber glatt werden", meint der Experte.

RND/hsc