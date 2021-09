Böen bis 100 km/h: Warnung vor Sturmflut in Hamburg und an der Nordseeküste

Anzeige

Hamburg. Pünktlich zum Anfang des Herbstes schiebt ein steifer Wind Wasser von der Nordsee in die Elbe. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am Donnerstag vor einer Sturmflut, die am Abend einen bis zu 1,5 Meter höheren Flutwasserstand als normal in Hamburg erreichen soll. Bei diesem Wasserstand würde die Elbe am tief gelegenen Fischmarkt über die Kaimauer schwappen.

Laut BSH könnte das Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste einen Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, im Weser- und Elbegebiet einen bis eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat es in Cuxhaven zunächst keine Einsätze wegen des Wetters gegeben. Nach DWD-Vorhersagen ist auch am Freitag starker Wind an der Küste Niedersachsens möglich.

An der See waren im Laufe des Donnerstags Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern erwartet worden. „Am Mittag ist die Warnung vor einer leichten Sturmflut ausgerufen worden“, sagte Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). In Schleswig-Holstein und in Vorpommern und auch im Binnenland werden Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometern erwartet.