Schneefront trifft am Dienstagmorgen auf Deutschland: Warnung vor Straßenglätte

Anzeige

Anzeige

In der Nacht zu Dienstag und am frühen Morgen müssen sich Pendler, die mit dem Auto unterwegs sind, auf glatte Straßen einstellen. „Ab 6 Uhr fällt im Westen Deutschlands Schnee und es wird glatt“, sagt Diplommeteorologe Jürgen Schmidt vom Portal „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag.

Grund dafür ist das Tief „Gerrit“, das von Westen her nach Deutschland zieht. „Von Nordfriesland über das östliche Niedersachsen, Thüringen und Hessen bis nach Ostbayern wird es am Morgen Schnee geben“, prognostiziert der Experte und warnt: „Das trifft genau den Berufsverkehr, Autofahrer müssen aufpassen und vorsichtig fahren.“

Im Laufe des Tages ziehe die Front weiter Richtung Osten. Dann könne es auch in Schleswig-Holstein und Sachsen noch vereinzelt Schnee geben. „Da kommt dann aber nicht mehr so viel runter wie am Morgen im Westen“, erklärt der Meteorologe.

Anzeige

Nächste Schneefront folgt am Mittwoch

Im Wochenverlauf bleibt es kühl bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, was auch Straßenglätte mit sich zieht. Außerdem komme laut Schmidt am Mittwoch schon die nächste Front, die am Montag auf Irland trifft, von Westen her nach Deutschland. Tief „Harry“ bringe erneut Schnee mit sich, vor allem aber in Norddeutschland. Erst am Samstag sollen die Temperaturen wieder milder werden, so Schmidt.

Vereinzelt schon am Sonntag und Montag Schneefall

Bereits in der Nacht zu Montag war in mehreren Bundesländern Schnee gefallen. Mit etwas Schnee, Sonne und Temperaturen um den Gefrierpunkt starteten beispielsweise Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Auch in Thüringen schneite es am Montag leicht.

Schon am Sonntag lag auf dem Wurmberg in Braunlage und auf anderen Bergen im Harz Schnee. Erste Rodelpartien und Schneeballschlachten waren möglich, auch einige Snowboarder wagten sich bei Sonnenschein aufs Brett. Es kam aber auch zu einigen glättebedingten Unfällen auf den Straßen Deutschlands.