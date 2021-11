Nach mildem Novemberstart: Wann wird‘s wieder richtig Winter?

Anzeige

Anzeige

Trübes Grau mit Werten zwischen fünf bis zehn Grad: Das ist das Wetterbild, das sich derzeit so gut wie in allen Regionen Deutschlands darbietet. Ab morgen zieht zwar eine schwache Kaltfront im Nordwesten über das Land, die etwas Regen mit sich bringen kann, der richtige Winter lässt jedoch auf sich warten. Doch wann kommt denn das richtige Winterwetter mal zu uns? Meteorologe Jürgen Schmidt vom Deutschen WetterKontor kündigt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) an: „Die Frostgefahr steigt ab nächster Woche.“

Doch bis einschließlich Sonntag bleibt es im ganzen Land erst einmal mild. Zwar könne es im Osten und Südwesten auch zu etwas Regen kommen, jedoch würden die Temperaturen bis Sonntag vielerorts nochmal knapp auf zweistellige Werte klettern, wie Jürgen Schmidt verrät. Im Nordwesten bis nach Schleswig-Holstein bestehe sogar die Chance auf etwas Sonnenschein. „Mild für November“, sagt der Meteorologe. Am freundlichsten sei es derzeit an den Alpen - dort sei auch die Wahrscheinlichkeit für ein paar Sonnenstrahlen am höchsten.

Ab Sonntag könnte sich die Lage dann aber bereits ändern: Der Wind werde auf Nord drehen und bringe kältere Luft herein, sagt der Meteorologe. Temperaturen von circa fünf Grad in der Mitte der kommenden Woche seien die Folge. „Die Frostgefahr steigt überall an.“ Deshalb mahnt Schmidt auch: „Wer noch keine Winterreifen drauf hat oder noch empfindliche Blumen draußen stehen hat, der sollte sich da jetzt am Wochenende drum kümmern.“ Doch wer sich nun über kalte Temperaturen freut in der Hoffnung auf Schnee, der dürfte enttäuscht sein. „Es sieht lediglich nach einem vorübergehenden Kaltlufteinfluss aus“, sagt Schmidt.