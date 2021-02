Minus 26,7 Grad: In Thüringen ist es am kältesten - Tiefstwerte auch im Rest des Landes

Anzeige

Erfurt. Nach Eis, Schnee und Glätte kommen jetzt die Kälterekorde: In Thüringen sind in der Nacht zu Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26,7 Grad gemessen worden. Am kältesten war es in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis, wie eine Wetterkontor-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.

Doch damit nicht genug: Auch in weiteren Teilen des Landes macht sich der Wintereinbruch in Form von Tiefstwerten bemerkbar – selbst in Bundesländern, die herkömmlicherweise nicht mit ihnen glänzen. So wurden beispielsweise im niedersächsischen Göttingen in der Nacht Temperaturen bis Minus 23,1 Grad gemessen - eine Seltenheit für die Universitätsstadt.

Eine Übersicht der Tiefstwerte in Deutschland:

Wetterstation Bundesland Minimum der Temperatur Mühlhausen Thüringen -26,7 Olbersleben Thüringen -26 Dachwig Thüringen -25,7 Sontra Hessen -25,6 Starkenberg Thüringen -24,6 Bad Berka Thüringen -24,1 Fritzlar Hessen -24 Dippoldiswalde Sachsen -23,9 Krölpa Thüringen 23,6 Moorgrund Thüringen 23,6 Eschwege Hessen 23,5 Sohland an der Spree Sachsen 23,4 Göttingen Niedersachsen 23,1 Lippstadt Nordrhein-Westfalen 22,6 Twistetal Hessen 22,5 Ostheim vor der Rhön Bayern 22,4 Gilserberg-Moischeid Hessen 22,3 Bad Lauchstädt Sachsen-Anhalt 21,9 Arnsberg an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 21,8 Burgwald Hessen 21,6 Garsebach bei Meißen Sachsen 21,6 Naumburg Sachsen-Anhalt 21,5 Herzberg am Harz Niedersachsen 21,4 Tann Hessen 21,3 Langenwetzendorf Thüringen 21,1 Querfurt Sachsen-Anhalt 21,1 Eisenach Thüringen 21 Eslohe Nordrhein-Westfalen 21 Bad Lippspringe Nordrhein-Westfalen 20,9 Gera/Leumnitz Thüringen 20,8 Schmieritz Thüringen 20,8 Alsfeld-Eifa Hessen 20,7 Carlsfeld Sachsen 20,7 Treuen Sachsen 20,7 Weimar Schöndorf Thüringen 20,7 Lichtentanne Sachsen 20,5 Martinroda Thüringen 20,5 Erfurt-Weimar Thüringen 20,4 Fulda Hessen 20,4 Werl Nordrhein-Westfalen 20,4 Bad Königshofen Bayern 20,3 Marienberg Sachsen 20,3 Schipkau-Klettwitz Sachsen 20,1

Trotz fallender Temperaturen: Kälterekord in Thüringen nicht gebrochen

Von einem Thüringer Kälterekord sind die gemessenen Werte aber noch etwas entfernt. Er wurde laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am 2. Februar 1830 in Jena mit Minus 30,6 Grad gemessen.

Schon in der Nacht zu Dienstag war in Olbersleben die niedrigste Temperatur in Thüringen gemessen worden. Im Süden des Landes lagen die Tiefstwerte in der Nacht zu Mittwoch den Angaben zufolge bei bis zu Minus 13 Grad.