Zehn Zentimeter und mehr: Neuer, kräftiger Schneefall angekündigt

Offenbach. Schirm und Schneeschippe sollten in den kommenden Tagen vielerorts in Deutschland weiterhin bereitgehalten werden. Je nach Region werde es kräftig schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mit. An vielen Orten bleibt der Himmel grau, andernorts können sich die Menschen aber auf eine Winterlandschaft wie im Bilderbuch - inklusive blauem Himmel und Sonnenschein - freuen.

Am Mittwoch ist davon allerdings noch nichts zu sehen, bei ein bis sechs Grad ist es wechselnd bis stark bewölkt. Am Nachmittag sorgen die Wolken kurzzeitig für kräftigen Regen oder Graupel, im Süden fällt Schnee. Im Norden und Osten verschärfen Windböen das unangenehme Wetter. In der Nacht zum Donnerstag fällt Schnee, mitunter auch kräftig. „Zehn Zentimeter und mehr sind ohne weiteres möglich“, sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen.

Am Freitag wird es freundlicher

Tagsüber geht es in der Osthälfte mit bedecktem Himmel und einzelnen Schnee- sowie Graupelschauern weiter, im Erzgebirge und im Berchtesgadener Land sind kräftige Niederschläge möglich. Mehr Glück mit dem Wetter haben die Menschen in der Westhälfte: Bei ihnen ist es bei Temperaturen zwischen null und fünf Grad überwiegend trocken, längere Zeit lässt sich die Sonne blicken.

Am Freitag herrscht vom Südosten bis zur Mitte Deutschlands Dauerfrost bei minus fünf bis null Grad, ansonsten liegen die Werte knapp im Plusbereich. Das Wetter zeigt sich immer mal wieder auch von seiner freundlichen Seite.