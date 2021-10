Sommerliche Temperaturen: Erste Tropennacht in Österreich im Oktober mit mehr als 20 Grad

Anzeige

Wenn das mal kein sommerlicher Start in den Oktober war: In der Nacht auf Sonntag sind am Rohrspitz am Bodensee im österreichischen Vorarlberg Tiefsttemperaturen von 20,4 Grad gemessen worden. Das berichtet unter anderem die „Kronen Zeitung“.

Rekord von 1956 wurde nicht geknackt

Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale, sagte der „Kronen“-Zeitung, es habe sich österreichweit um die erste sogenannte Tropennacht überhaupt in einem Oktober gehandelt.

Ein Südföhn, der am Sonntag seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, habe das Wetterphänomen möglich gemacht. Für den Sonntag wären an dem ein oder anderen Standort an der Alpennordseite sogar bis zu 27 Grad möglich, heißt es. Einem neuen Rekord entspricht das aber bei Weitem nicht, die höchste Oktobertemperatur wurde nämlich 1956 mit 30,1 Grad in Eisenstadt gemessen.

An die sommerlichen Temperaturen gewöhnen brauche man sich fürs Erste aber nicht, die restliche Woche wird wettertechnisch äußerst abwechslungsreich. Soll es am Montag noch spätsommerlich warm in der Region werden, zeigt sich der Herbst ab Mitte der Woche von seiner nasskalten Seite, vereinzelt soll auch Schnee fallen.