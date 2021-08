Wetter in Deutschland wird kühler: Tief Luciano bringt ab Montag auch wieder Unwetter

Anzeige

Offenbach. Das Wetter in Deutschland wird ab Montag durch Tief Luciano deutlich kühler und soll erst zum Ende der Woche hin wieder wärmer werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach bringt das Tief zunächst noch sehr warme und feuchte Luft in den Süden Deutschlands, um dann im Tagesverlauf zu teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel zu führen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag und die Nacht zu Montag vor unwetterartigen Gewittern. Besonders über den süddeutschen Mittelgebirgen könne es örtlich zu unwetterartigen Entwicklungen durch Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sowie größerem Hagel und teils schweren Sturmböen kommen.

Tief Luciano verlagert sich immer mehr ins Landesinnere

In der Nacht zu Montag verlagert sich Tief Luciano über die Nordsee immer mehr ins Landesinnere. Die Temperaturen fallen damit ab Montag erst einmal deutlich ab. Die Meteorologen kündigen „einen kleinen Vorgeschmack auf den Herbst“ an. Temperaturen über 25 Grad seien nun weitestgehend vorbei. Nur für die Lausitz und Ostsachsen sagt der DWD für den Wochenbeginn noch einmal 26 bis 27 Grad voraus.

Von Nordwesten her breiten sich Schauer bis in die Mitte aus. An der Nordsee kann es zu Gewittern kommen. Im Süden und Südosten jedoch beschränken sich die teils kräftigen Gewitter immer mehr auf das Voralpengebiet und Niederbayern, wo es zunächst weiter kräftig regnen kann, so der DWD.

Höchstwerte zum Wochenstart zwischen 17 und 24 Grad

Dank kühler Atlantikluft liegen die Höchstwerte zum Wochenstart zwischen 17 und 24 Grad. Erst zum Wochenende hin soll es etwas wärmer werden. Allerdings bleibe es im Norden voraussichtlich weiterhin wechselhaft.