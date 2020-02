Anzeige

Offenbach. Das stürmische Wetter verzieht sich langsam, aber sicher. Zu Wochenbeginn kann es in Deutschland zwar noch starke bis stürmische Böen geben, der Wind wird aber schwächer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. "Ein bisschen Wind wird weiter im Spiel sein, aber es weht auf jeden Fall nicht mehr so intensiv wie am Wochenende", sagte ein Meteorologe. Nach einem milden Wochenstart wird es am Mittwoch wieder etwas kühler.

Laut Vorhersage soll es am Montag südlich von Mosel und Main überwiegend stark bewölkt sein. Es regne. Vor allem im Westen und Nordwesten der Republik sei mit Schauern zu rechnen, an der See könne es gewittern. Im Nordosten bleibe es meist trocken. Es werde 11 bis 14 Grad warm, im Alpenvorland sollen die Temperaturen sogar auf bis zu 16 Grad klettern. Dem DWD zufolge windet es mäßig bis frisch aus dem Südwesten mit starken bis stürmischen Böen. An der See und im höheren Bergland könne es noch Sturmböen geben, auch schwere.

Am Dienstag ist es den Meteorologen zufolge wechselnd, im Nordwesten auch stärker bewölkt. Es gebe oft Regenschauer. Lediglich im Süden regne es kaum - hier lockere die Wolkendecke auch einmal auf. Die Höchstwerte sollen 6 bis 12 Grad erreichen, am Oberrhein bis zu 14 Grad. An der See seien noch starke bis stürmische Böen wahrscheinlich.

Tags darauf bleibt es laut DWD ungemütlich. Es werde wechselnd bis stark bewölkt. Wiederholt sollen Schauer auftreten. An den Alpen könne auch länger Schnee fallen. Es werde etwas kühler als zuvor, die Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. Am wärmsten werde es am Oberrhein.

