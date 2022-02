Sonne satt: Wo es diese Woche am schönsten wird

Anzeige

Endlich! Ein Sturm nach dem anderen dominierte das Bild der letzten zwei Wochen, doch nun scheint wieder die Sonne - und das bleibt auch erstmal bis mindestens Freitag so. Danken dürfen wir dafür dem Hoch „Kai“, das an diesem Montag und am Dienstag Deutschland schönes Wetter beschert, und ab Mitte der Woche dann Hoch „Lino“, wie Metereologe Jürgen Schmidt vom „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt.

Der Westen hat demnach an diesem Montag das meiste Glück: „Da beträgt die maximale Sonnenscheindauer 12 Stunden - also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang“, so der Wetterexperte. Dienstag würden dann im Osten und Süden neun bis zehn Sonnenstunden erwartet. „Im Westen und Nordwesten wird es da etwas bewölkter“, sagt Schmidt voraus.

Hochdruckgebiet dominiert bis einschließlich Freitag

Der Mittwoch werde dann insgesamt etwas wolkiger, bevor der Donnerstag wieder mit mehr Sonne zurückkomme. „Insgesamt wird diese Woche ganz anders als die vorherige“, betont Schmidt. „Das Hochdruckgebiet hält auf jeden Fall bis einschließlich Freitag an“, so seine Prognose. Es werde demnach freundlicher, trockener und „wesentlich angenehmer“ als in der vergangenen Woche.