Wetter bleibt unbeständig – nach kurzem Hoch am Samstag folgt nächstes Tief

Offenbach. Das Wetter in Deutschland bleibt beständig unbeständig. Nach einem kurzen Hoch am Samstag rückt bereits in der Nacht zum Sonntag das nächste Tief an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Doch während am Freitag die Menschen im Norden noch mit vielen Wolken und einigen Niederschlägen leben müssen, zeigt sich im Süden bereits längere Zeit die Sonne. Die Luft erwärmt sich dort bis auf 26 Grad, ansonsten liegen die Werte zwischen 18 und 24 Grad.

Am Samstag halten sich nur noch über Teilen Norddeutschlands einige Wolkenreste, ansonsten gibt es vor allem im Süden viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis 29 Grad. In der Nacht rücken vom Westen jedoch Wolken an, im Tagesverlauf breiten sich bei Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad zudem Schauer aus. Zudem kann es teils kräftig gewittern, auch Unwetter sind möglich.