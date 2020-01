Wetter im Januar war deutlich zu mild - kaum Schnee

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Mit im Schnitt 3,3 Grad gehört der erste Monat in diesem Jahr zu den zehn wärmsten seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen. Im Januar sei es 3,8 Grad wärmer gewesen als im vieljährigen Mittel, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach. Meist war es sehr mild, den höchsten Wert lieferte der vorläufigen Bilanz zufolge Ohlsbach in Baden-Württemberg am 9. Januar mit 16 Grad. Nur für einige Tage habe es im Süden und in der Mitte Dauerfrost gegeben, strenger Nachtfrost sei nur ganz vereinzelt aufgetreten. Das Minimum sei in Oberstdorf im Allgäu am 20. Januar mit minus 14,7 Grad gemessen worden. Zugleich war es viel zu trocken, wie der DWD erklärte.

Zum Soll an Niederschlägen fehlten rund 45 Liter oder 30 Prozent, wie aus der Bilanz hervorgeht. Die Situation sei bundesweit sehr unterschiedlich gewesen: Während es in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg mehr regnete als im vieljährigen Mittel, war es im Süden zu wenig - am Oberrhein und im südlichen Baden-Württemberg örtlich nur fünf Liter pro Quadratmeter.

Schnee war Mangelware

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schnee war Mangelware - unter anderen hätten Bremen, Magdeburg und Dresden keine einzige Schneeflocke abbekommen, erklärte der DWD. An 319 von rund 500 Wetterstationen mit Schneehöhenmessung habe es an keinem Tag eine Schneedecke gegeben.

Dafür war es sehr sonnig: Mit 60 Stunden lag die Sonnenscheindauer um 34 Prozent über ihrem Soll. Gewinner war das südliche Baden-Württemberg mit örtlich mehr als 130 Stunden, im nördlichen Niedersachsen und Schleswig-Holstein ließ sich die Sonne teils weniger als 20 Stunden lang sehen.

RND/dpa