Weiter Unwettergefahr: DWD warnt auch am Dienstag vor Gewittern im Südwesten

Stuttgart. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich am Dienstag erneut auf teils schwere Gewitter einstellen. Es bestehe verbreitet Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Stuttgart mitteilte. In kurzer Zeit können dann mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch kleinkörniger Hagel und Windböen seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 17 und 26 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll das Gewitterrisiko zunächst abnehmen. Im Tagesverlauf bleibt es den Meteorologen zufolge aber bewölkt und regnerisch. Ab Mittag seien dann erneut Gewitter mit Unwetterrisiko durch heftigen Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen 19 Grad im Bergland und bis zu 26 Grad am Rhein.

Audi-Werk überflutet

In den vergangenen Tagen hatte es im Südwesten immer wieder teils heftige Gewitter gegeben. Am Montagabend kam ein 65-Jähriger in Rot an der Rot (Kreis Biberach) ums Leben. Er war von Wassermassen in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses überrascht worden.

Zahlreiche Unwetter-Einsätze gab es zeitgleich auch im Kreis Heilbronn: In Neckarsulm stand durch die Unwetter das Werk des Automobilherstellers Audi unter Wasser. Ebenso wurden zahlreiche Zufahrtsstraßen zum Werk aufgrund der Wassermassen gesperrt, wie die Polizei sagte. Die Feuerwehr konnte das im Audi-Werk befindliche Wasser noch am Abend abpumpen.