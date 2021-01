Wie wird das Wetter? Die Vier-Tage-Übersicht für Deutschland

Anzeige

Anzeige

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns in den kommenden Tagen, und wo wird vor Unwetter und Sturm gewarnt? Die Antwort gibt’s in der Vier-Tage-Übersicht:

Wetter am Mittwoch, 27.01.2021

Am Mittwoch ist der Himmel überwiegend stark bewölkt, und nur gebietsweise kommt mal die Sonne zum Vorschein. Zeitweise fällt auch Regen, Schneeregen oder Schnee, und örtlich kann es glatt werden. Lediglich im äußersten Osten bleibt es bis zum Abend meist trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus 3 und plus 6 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen oft frischer, teilweise auch starker Wind aus Südwest bis Nordwest.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lockern die Wolken im Nordwesten, später auch im Nordosten auf, und es wird trockener. Sonst fällt häufig noch Regen oder Schnee. Teilweise kann es glatt werden. Die Tiefstwerte liegen bei plus 3 bis minus 5 Grad.

Wetter am Donnerstag, 28.01.2021

Anzeige

Am Donnerstag wird es spürbar milder. Im Nordosten bleibt es weitgehend trocken, und die Sonne scheint ab und zu. Sonst bringen dichte Wolkenfelder zeitweise Regen, nur im Bergland und später von Nordhessen bis zu den östlichen Mittelgebirgen auch Schnee. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus 1 und plus 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordwesten sowie im Süden teilweise auch frisch und mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest bis West. Im Norden kommt der Wind aus Nordwest bis Nordost.

Wetter am Freitag, 29.01.2021

Anzeige

Am Freitag regnet es zunächst im Westen und Süden. Im Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts und geht nördlich der Mittelgebirge häufig in Schnee über. Stellenweise können die Straßen rutschig werden. Die Temperaturen steigen auf minus 1 bis plus 12 Grad. Der Wind weht teils schwach bis mäßig, teils auch frisch und mit starken Böen aus Südwest bis West, im Norden später aus Ost.

Wetter am Samstag, 30.01.2021

Am Samstag wechseln sich im Norden und Nordosten Sonnenschein und Wolken ab. Über den Mittelgebirgen und im Süden fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Dabei sinkt die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen auf 300, in den Alpen auf 800 bis 1000 Metern Höhe. 0 bis 9 Grad werden erwartet. Der Wind weht teils schwach bis mäßig, teils frisch und mit frischen bis starken Böen aus verschiedenen Richtungen.

Weitere Vorhersagen und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.