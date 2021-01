Wie wird das Wetter? Die 4-Tage-Übersicht für Deutschland

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf/Hannover. Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns in den kommenden Tagen, und wo wird vor Unwetter und Sturm gewarnt? Die Antwort gibt’s in der 4-Tage-Übersicht:

Stürmisches Wetter im Norden

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es in den kommenden Tagen stürmisch und wolkig. Ein Orkantief bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Donnerstag besonders an die Nordseeküste schwere Sturmböen. Im ganzen Norden bleibt es zunächst meist bedeckt und regnerisch. Starker Wind und Sturmböen ziehen aber auch über den Westen und Mitteldeutschland. Im Südwesten wird vor orkanartigen Böen bis hin zu schweren Sturmböen gewarnt. Am Nachmittag lockert es etwas auf und es werden Temperaturen von bis zu zehn Grad erreicht. Nachts nimmt der Wind wieder ab und es kühlt sich auf bis zu drei Grad ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wetter heute, Donnerstag, 21.01.2021

Am Donnerstag zieht ein schmales, dichtes Wolkenband mit Regen und Sprühregen von West nach Ost. Im Tagesverlauf lockern die Wolken im Westen vorübergehend auf. Später bringen dichte Wolken dort erneut Regen. Im Südosten bleibt es freundlicher und trockener. 0 bis 13 Grad werden erwartet. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Süd- bis Südwestwind. Im Nordwesten und an der Nordsee wird der Südwestwind stark, örtlich treten Sturmböen auf. Im Südosten weht nur ein schwacher Südwind.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es im Südosten weiterhin trocken. Sonst gehen gebietsweise Regenschauer nieder. Die Temperaturen gehen auf plus 9 bis 0 Grad zurück. Im Südosten gibt es Frost bis minus 5 Grad.

Anzeige

Wetter am Freitag, 22.01.2021

Am Freitag fällt aus den vielen Wolken gebietsweise Regen. In den Mittelgebirgen und an den Alpen mischen sich teilweise Schneeregen oder Schnee in den Wetterablauf ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 600, an den Alpen anfangs noch zwischen 700 und 1000 Metern Höhe. Im Nordwesten wird es im Tagesverlauf freundlicher. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 10 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Küste sowie in Böen starker Südwest- bis Westwind. Im Nordwesten und im Bergland gibt es stürmische Böen.

Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag zeigen sich im Norden und Westen teilweise größere Wolkenlücken, und es bleibt weitgehend trocken. Sonst bringen dichte Wolken zeitweise Regen, der im Laufe der Nacht häufig in Schneeregen und Schnee übergeht. Bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und minus 2 Grad kann es teilweise glatt werden.

Wetter am Samstag, 23.01.2021

Am Samstag fällt zunächst vom Süden bis in den Nordosten Brandenburgs Schnee oder Regen. Teilweise können die Straßen glatt sein. Sonst zeigt sich bei wechselnder bis starker Bewölkung hier und da mal die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen im Westen und Südwesten Regen- und Schneeschauer auf. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 3 und plus 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Im Süden und an der Nordsee treten zeitweise starke Böen auf.

ZUM THEMA Indonesien: 15 Menschen sterben bei schlimmsten Überflutungen seit 50 Jahren

Wetter am Sonntag, 24.01.2021

Anzeige

Am Sonntag überwiegen meist die Wolken, nur im Westen und Süden kommt örtlich mal die Sonne zum Vorschein. Die dichten Wolkenfelder bringen gebietsweise Schnee-, in den tiefen Lagen auch Regenschauer. Örtlich kann es glatt sein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 5 Grad. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig und meist aus südlichen bis westlichen Richtungen.

Weitere Vorhersagen und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.