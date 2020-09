Anzeige

Anzeige

Offenbach. Ein Hochdruckgebiet sorgt in Deutschland weiterhin für heißes Spätsommer-Wetter. Hoch “Leiki” saugt aus Süden sehr warme Luft an, die die Temperaturen zu Wochenbeginn verbreitet auf bis zu 32 Grad klettern lässt. Am Dienstag können der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes von Sonntag zufolge örtlich sogar 34 Grad erreicht werden.

An den Küsten bleibt es kühler. In den Nächten sei vor allem in der Nähe von Gewässern mit Nebel zu rechnen. Die Nachttemperaturen gehen stellenweise auf einstellige Werte zurück.

Am Mittwoch ziehen Wolken auf

Im Laufe des Mittwochs ziehen Wolken auf, aber es bleibt heiß. Die Wolken bringen nach Einschätzung der Meteorologen aber nicht den vielerorts dringend benötigten Regen. Lediglich im Bergland könne es Schauer geben, im Süden eventuell Gewitter.

Anzeige

Allmählich mache sich Mittwoch über Deutschland kühlere Meeresluft breit, die die heiße Spätsommerphase verdrängt. Für Donnerstag rechnet der DWD nur noch mit Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad.